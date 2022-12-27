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18:27, 27 декабря 2022Среда обитания

Россияне стали чаще нуждаться в одной услуге по ремонту

«Авито Услуги»: спрос на установку натяжных потолков вырос на 62%

Фото: Shutterstock

В России существенно вырос спрос на некоторые услуги по ремонту. О том, в какой помощи граждане стали нуждаться чаще, говорится в исследовании «Авито Услуги», передает «РБК».

С декабря 2021 года по декабрь 2022-го в категории услуг по ремонту сильнее всего увеличился спрос на установку натяжных потолков — рост составил 62 процента. Объем предложения этой услуги увеличился на 154 процента, а средняя стоимость составила 400 рублей за квадратный метр.

На втором месте по росту спроса оказались изоляционные работы. Заинтересованность в них вросла на 48 процентов, предложение от мастеров — в 3,5 раза. Средняя стоимость зависит от вида покрытия. Изоляция с покрытием из оцинкованного листа обойдется от 1,2 тысячи рублей, из алюминиевого листа — от 1,5 тысячи рублей за «квадрат». Третье место занял ремонт полов и напольных покрытий — спрос вырос на 44 процента, предложение — в 3,5 раза. Стоимость зависит от типа покрытий. Укладка линолеума стоит от 230 рублей за метр, укладка винилового покрытия — от 900 рублей.

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В топ-10 также вошли установка и обслуживание вентиляционных и воздушных систем. Спрос в категории вырос на 38 процентов, предложение — на 191 процент. Услугами штукатуров стали интересоваться на 36 процентов чаще, а количество объявлений от специалистов выросло на 247 процентов. Спрос на сборку и ремонт мебели вырос на 31 процент, на услуги сантехника и поклейку обоев — на 24 процента, на помощь плиточников — на 20 процентов, электриков — на 15 процентов.

В целом спрос на услуги по мелкому ремонту вырос на 16 процентов год к году, по капитальному косметическому ремонту — на девять процентов, а по строительству — на 17 процентов. «Кто-то стремится закрыть задачи по ремонту до Нового года, а кто-то планирует такие работы на будущий год уже сейчас. Также мы связываем текущий рост с отложенным накопленным спросом на ремонтные услуги», — отметила руководитель развития категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

Ранее в декабре россияне назвали необходимую для ремонта жилья сумму. 70 процентов участников опроса заявили, что готовы потратить от 500 тысяч до миллиона рублей, 15 процентов — два-четыре миллиона, а три процента — до 500 тысяч и более четырех миллионов рублей.

Александра Качан
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