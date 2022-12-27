Лавров назвал условие обсуждения вопросов безопасности с США

Лавров заявил, что Россия готова обсуждать вопросы безопасности, когда США «дозреют»

Москва готова обсудить с США вопросы безопасности, когда американская сторона дозреет до этого. Такое условие назвал глава МИД России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что российская сторона готова обсуждать как ситуацию на Украине, так и стратегические вопросы безопасности. «Подождем, когда в Вашингтоне "дозреют" до осознания ущербности своего нынешнего курса и безальтернативности выстраивания с нами отношений на взаимоуважительной, равноправной основе при обязательном учете законных российских интересов», — высказался он.

Ранее Лавров заявил, что США и их союзники по НАТО хотят победы над Россией на поле боя, чтобы уничтожить российское государство. По словам министра, американская сторона стремится извлечь из украинского конфликта максимальную экономическую и военную выгоду.