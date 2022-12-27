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18:58, 27 декабря 2022Мир

Посол России в Сербии прокомментировал ситуацию вокруг Косово

Посол России в Сербии Боцан-Харченко заявил, что ситуация вокруг Косово накаляется

Фото: Florion Goga / Reuters

Ситуация вокруг непризнанного Косово развивается по очень опасному сценарию. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Звезда».

«Ситуация действительно накаляется, развивается по очень и очень опасному сценарию. Провокация может быть любая», — прокомментировал происходящее он.

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20 декабря 2019

Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что военные столкновения между Сербией и Косово могут возникнуть из-за случайных провокаций или непреднамеренного начала боевых действий.

В ночь на 26 декабря спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах. Одновременно с этим послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции потребовали от Вучича добиться разбора баррикад. Они пригрозили, что в противном случае закроют глаза на попытки Приштины самостоятельно разобраться с ситуацией.

17 декабря контингент НАТО в Косово и Метохии усилил патрулирование и свое присутствие на севере Косово из-за складывающейся в регионе ситуации.

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Глеб Бажуткин
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