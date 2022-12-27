ЕС запретил давать российским компаниям советы по санкциям

ЕК: европейские юристы не имеют права консультировать компании из России в вопросе санкций

Евросоюз запретил давать советы российским компаниям в вопросе санкций. Исключение составляют лишь случаи обращения в суд. Об этом пишет РБК со ссылкой на разъяснения Еврокомиссии (ЕК) по предоставлению услуг в условиях санкций.

ЕК уточняет, что вопросом соблюдения санкций должны заниматься европейские, а не российские компании. Следовательно, российская сторона не может обращаться к европейским юристам за консультациями в сфере соблюдения правил рестрикций. «За разрешениями на проведение сделок или транзакций обращаются в национальные компетентные органы европейские компании, а не их российские контрагенты», — говорится в материале.

Европейским юристам разрешили проводить консультации с зарубежными «дочками» российских предприятий. Однако при этом должно соблюдаться условие, что юридические услуги оказываются не в интересах материнской компании в России.

Ранее Евросоюз опубликовал девятый пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения в сфере экономики, а также санкции против почти 200 физических и юридических лиц. В том числе в санкционном списке оказались 40 депутатов Госдумы, медиаперсоны и представители силовых структур. В девятом пакете рестрикций Евросоюз расширил ограничения еще и на три российских банка.

