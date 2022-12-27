Один из пострадавших при обрушении стены балкона в Краснодаре скончался

Один из двух пострадавших при обрушении кирпичной кладки балкона в Краснодаре скончался

Один из двух пострадавших в результате обрушения кирпичной стены балкона на третьем этаже в многоквартирном доме Краснодара скончался. Об этом сообщили во время итоговой пресс-конференции региональной прокуратуры, пишет РИА Новости.

«32- и 42-летние местные жители, находясь по адресу: Краснодар, улица Крылатская, 19, выпали с балкона третьего этажа, облокотившись на его переднюю кирпичную кладку, в результате чего один потерпевший скончался, другой получил многочисленные повреждения», — объяснили в ведомстве.

Процессуальную проверку по данному факту проводит территориальный отдел Следственного комитета России (СКР).

О происшествии стало известно 17 ноября. Двое мужчин пострадали после падения с балкона третьего этажа, которое произошло из-за обрушения кирпичной стены.

6 ноября в Сочи двое мужчин и женщина пострадали в результате падения балкона пятиэтажного дома. От полученных травм 60-летний мужчина, а также женщина умерли на месте.