Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:39, 27 декабря 2022Россия

Один из пострадавших при обрушении стены балкона в Краснодаре скончался

Один из двух пострадавших при обрушении кирпичной кладки балкона в Краснодаре скончался

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Один из двух пострадавших в результате обрушения кирпичной стены балкона на третьем этаже в многоквартирном доме Краснодара скончался. Об этом сообщили во время итоговой пресс-конференции региональной прокуратуры, пишет РИА Новости.

«32- и 42-летние местные жители, находясь по адресу: Краснодар, улица Крылатская, 19, выпали с балкона третьего этажа, облокотившись на его переднюю кирпичную кладку, в результате чего один потерпевший скончался, другой получил многочисленные повреждения», — объяснили в ведомстве.

Процессуальную проверку по данному факту проводит территориальный отдел Следственного комитета России (СКР).

О происшествии стало известно 17 ноября. Двое мужчин пострадали после падения с балкона третьего этажа, которое произошло из-за обрушения кирпичной стены.

6 ноября в Сочи двое мужчин и женщина пострадали в результате падения балкона пятиэтажного дома. От полученных травм 60-летний мужчина, а также женщина умерли на месте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Бывший сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства
Доказано преимущество женщин в когнитивной эмпатии
В российском регионе добровольцу СВО отказали в снятии судимости
Брат Билли Айлиш прокомментировал ее роман с фронтменом The Neighbourhood
Необычные разборки автомобилистов за первоочередность проезда попали на видео
Похитившую россиянина и вымогавшую деньги за его освобождение банду задержали
МИД Болгарии вызвал российского посла
В России предложили ввести кредиты для малоимущих
Открытие сезона на «Розе Хутор» перенесли из-за теплой погоды
В Италии отчитались перед Зеленским о передаче ЗРК Patriot
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.