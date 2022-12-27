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13:57, 27 декабря 2022Бывший СССР

В прекращении финансирования Украины со стороны США усомнились

Политолог Бышок: сокращение финансирования Киева может произойти в незначительных пределах

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сокращение финансирования Украины со стороны США может произойти лишь в незначительных пределах, считает политолог Станислав Бышок. В беседе с «Лентой.ру» он усомнился в прекращении помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Ранее стало известно, что республиканские политики, которые в январе получат контроль над палатой представителей Конгресса США, разделились в позициях по предоставлению дальнейшей помощи Украине. Часть республиканцев обеспокоены из-за «чрезмерных расходов» Вашингтона на помощь Киеву.

Сокращение финансирования может произойти в незначительных пределах

Станислав Бышокполитолог

«Соединенный Штаты — это свободная страна, и любой политик, любой депутат может голосовать, как он хочет. Нужно понимать, что есть общая политика, которая по украинскому вопросу схожа у демократов и республиканцев, но есть некоторые частности. Дело в том, что в США принято считать деньги», — сообщил Бышок.

Политолог объяснил, что когда в США говорят о поддержке Украины, то всегда находятся консерваторы-республиканцы, которые хотят согласовывать конкретную сумму. Ровно это сейчас и обсуждается, добавил он.

«Когда происходят споры демократов с республиканцами, мы считаем, что они спорят о внешней политике, но на самом деле они спорят о том, кто из них лучше, а кто из них хуже, потому что эти споры идут на глазах избирателей. Каждому нужно показать, что они достойны в следующий раз быть избранными», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Одни уповают на моральную часть этой истории — демократы говорят о том, что Украина является жертвой, а жертвам нужно помогать. А республиканцы говорят о том, что деньги любят счет. И они, как представители налогоплательщиков, которые за них голосуют, должны очень четко понимать, куда идут налоги

Станислав Бышокполитолог

«Речь не идет о каком-то расколе. Поддержка Украины объединяет республиканцев и демократов, потому что они считают, что это дело правильное, и также считают Россию противником для Соединенных Штатов. Поддерживая Киев, они убеждены, что они продолжают идти на сдерживание Москвы, которую считают проблемой для Вашингтона», — заключил Бышок.

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Алена Шевченко
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