В прекращении финансирования Украины со стороны США усомнились

Политолог Бышок: сокращение финансирования Киева может произойти в незначительных пределах

Сокращение финансирования Украины со стороны США может произойти лишь в незначительных пределах, считает политолог Станислав Бышок. В беседе с «Лентой.ру» он усомнился в прекращении помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Ранее стало известно, что республиканские политики, которые в январе получат контроль над палатой представителей Конгресса США, разделились в позициях по предоставлению дальнейшей помощи Украине. Часть республиканцев обеспокоены из-за «чрезмерных расходов» Вашингтона на помощь Киеву.

Сокращение финансирования может произойти в незначительных пределах Станислав Бышок политолог

«Соединенный Штаты — это свободная страна, и любой политик, любой депутат может голосовать, как он хочет. Нужно понимать, что есть общая политика, которая по украинскому вопросу схожа у демократов и республиканцев, но есть некоторые частности. Дело в том, что в США принято считать деньги», — сообщил Бышок.

Политолог объяснил, что когда в США говорят о поддержке Украины, то всегда находятся консерваторы-республиканцы, которые хотят согласовывать конкретную сумму. Ровно это сейчас и обсуждается, добавил он.

«Когда происходят споры демократов с республиканцами, мы считаем, что они спорят о внешней политике, но на самом деле они спорят о том, кто из них лучше, а кто из них хуже, потому что эти споры идут на глазах избирателей. Каждому нужно показать, что они достойны в следующий раз быть избранными», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Одни уповают на моральную часть этой истории — демократы говорят о том, что Украина является жертвой, а жертвам нужно помогать. А республиканцы говорят о том, что деньги любят счет. И они, как представители налогоплательщиков, которые за них голосуют, должны очень четко понимать, куда идут налоги Станислав Бышок политолог

«Речь не идет о каком-то расколе. Поддержка Украины объединяет республиканцев и демократов, потому что они считают, что это дело правильное, и также считают Россию противником для Соединенных Штатов. Поддерживая Киев, они убеждены, что они продолжают идти на сдерживание Москвы, которую считают проблемой для Вашингтона», — заключил Бышок.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине зависит от США. Глава правительства отметил, что украинские солдаты смогут воевать до тех пор, пока Соединенные Штаты Америки будут оказывать им военную и финансовую помощь.