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13:09, 27 декабря 2022Бывший СССР

Путин назвал ключевой вопрос на встрече с Пашиняном

Путин на встрече с Пашиняном назвал урегулирование ситуации в Карабахе главным вопросом

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Урегулирование положения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) стало ключевым вопросом на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России Владимир Путин назвал главную тему встречи, его слова передает РИА Новости.

«Конечно, главный вопрос — это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом», — сказал российский лидер.

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Алевтина Запольская
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