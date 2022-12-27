Путин назвал ключевой вопрос на встрече с Пашиняном

Путин на встрече с Пашиняном назвал урегулирование ситуации в Карабахе главным вопросом

Урегулирование положения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) стало ключевым вопросом на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России Владимир Путин назвал главную тему встречи, его слова передает РИА Новости.

«Конечно, главный вопрос — это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом», — сказал российский лидер.