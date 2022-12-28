Назван самый популярный тип квартир для покупки на турецком курорте

Best House Alanya: самыми популярными квартирами в Аланье стали недорогие объекты под ВНЖ

Самым популярным типом квартирам для покупки в турецкой Аланье стали недорогие объекты под вид на жительство (ВНЖ). Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Best House Alanya.

Эксперты отметили, что за период с января по ноябрь 2022 года спрос среди россиян на приобретение жилья в Аланье увеличился на 38,6 процента относительно тех же месяцев 2021 года. «Сегодня главный покупательский тренд — это покупка недорогой недвижимости для получения ВНЖ с возможностью потом сдавать эту квартиру или приезжать в нее отдыхать», — рассказала руководитель отдела продаж Best House Alanya Валентина Леденева.

Специалист добавила, что на указанном турецком курорте появились открытые и закрытые районы для получения вида на жительство. Среди закрытых она назвала Авсаллар, Кестель, Махмутлар и Каргыджак.

Согласно прогнозам Леденевой, в 2023 году в Турции будет наблюдаться более сбалансированный подъем цен. Кроме того, «рынок не будет так лихорадить, как в нынешнем году», — стоимость лотов перестанет меняться по несколько раз за день, и у покупателей вновь появится возможность расслабленно подбирать объект по своим предпочтениям в течение трех-четырех месяцев, а не приобретать его сразу.

«Вернуть ситуацию к ажиотажу могут новые глобальные события. Так, например, у нас был шквал запросов в марте-апреле и в сентябре-октябре. Если нечто подобное повторится, то будет очередной виток роста цен», — подытожила эксперт.

В декабре News.ru со ссылкой на опрошенных экспертов сообщил, что в турецком Стамбуле стоимость квадратного метра в новостройках в среднем составила 4,5 тысячи долларов, а в Анталье — 2,5 тысячи долларов. В открытых для выдачи ВНЖ районах цены растут быстрее — в районе Оба в Аланье квартира в новостройке высокой готовности обойдется минимум в 138 тысяч евро.