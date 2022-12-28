Россиянам рассказали о фишинговых приложениях в Google Play

Роскачество обнаружило фишинговые приложения среди менеджеров паролей в Google Play

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили фишинговые приложения среди менеджеров паролей в популярном магазине Google Play. Об этом специалисты сообщили «Известиям».

«Хотя, по заявлениям Google, количество вредоносного контента сокращается год от года, у пользователей Play Market остается высокая вероятность скачать и установить себе на смартфон троянскую программу», — отметили в Роскачестве. По словам экспертов, большая часть из 50 исследованных ими менеджеров паролей в Google Play оказалась фишинговыми приложениями, крадущими пароли пользователей.

Также в Роскачестве предостерегли от нажатия на рекламные баннеры в менеджерах паролей. Как рассказал старший специалист Центра цифровой экспертизы по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко, разработчики приложений часто не знают, какая именно реклама будет демонстрироваться. Он предупредил, что баннеры могут размещать мошенники. Если человек нажмет на такое объявление, то он может оказаться на фишинговом ресурсе, добавил специалист.

Ранее аналитик цифровых угроз Александр Вураско сообщил об активизации аферистов перед Новым годом. По его словам, перед праздниками в интернете появляется множество мошеннических сайтов, которые выдают себя за интернет-магазины.