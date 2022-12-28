Губерниев назвал лучших спортсменов России

Дмитрий Губерниев назвал лыжников Непряеву и Большунова лучшими спортсменами России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги 2022 года. Его слова приводит Sport24.

Журналист заявил, что больше всего его впечатлили Олимпийские игры в Пекине. Он назвал лыжницу Наталью Непряеву и фигуристку Анну Щербакову лучшими спортсменками уходящего года. Из мужчин Губерниев выбрал лыжника Александра Большунова, который в составе сборной России выиграл эстафету на Олимпиаде впервые за 42 года.

14 декабря Большунова и Щербакову признали спортсменами года в России. Они стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинациях «Спортсменка года» и «Спортсмен года» соответственно.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине одержала победу в женском одиночном катании, Большунов завоевал три золотые медали, серебро и бронзу в лыжных гонках.