Global Times: мирный саммит по Украине не сможет пройти без участия России

Мирный саммит по Украине с участием западных государств не сможет пройти без представителей России, в противном случае в его проведении не будет смысла. Такое условие назвали обозреватели китайской газеты The Global Times.

«Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба [ранее] заявил, что до начала любых прямых разговоров о мире Россия должна предстать перед международным трибуналом за свои "военные преступления". Это абсолютно нереалистичная мечта Киева», — говорится в выводах журналистов из КНР.

По мнению обозревателей, «ложные надежды Киева на дипломатический авторитет Запада» усугубят политическую напряженность и усилят трения между Украиной и Россией.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что фактически страны Запада объявили России войну еще в 2014 году. «Эта война была нам объявлена достаточно давно — после того, как состоялся госпереворот на Украине, оркестрированный США и, по сути дела, поддержанный Евросоюзом, и после того, как минские договоренности, как теперь уже окончательно выясняется, никто не собирался выполнять, госпожа [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель вновь [это] подтвердила», — напомнил он.