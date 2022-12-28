Сербский политик заявил о растущей напряженности в Косово

Сербский политик Николич сообщил, что ситуация с Косово усложняется

Ситуация в Косово усложняется, сообщил сербский политик, председатель Русской партии в Сербии Слободан Николич. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о напряженности между Белградом и Приштиной.

Ранее стало известно, что власти непризнанного Косово закрыли крупнейший контрольно-пропускной пункт (КПП) «Мердаре» на выезде в Сербию. На данный момент остаются только три КПП на выезде в Сербию.

Уже 19 дней в Косово блокады на улицах. Потому что там задержали троих сербов без каких-либо оснований Слободан Николич председатель Русской партии в Сербии

«Есть три условия сербов, которые строят блокады. Первое — чтобы освободили задержанных сербов. Второе — чтобы Косово придерживалась договоренностей. Третье — чтобы косовская полиция ушла с севера, где сейчас она находится», — сообщил Николич.

Политик отметил, что сербские военные ранее подошли к границе с Косово. Если от албанцев будут какие-то неприемлемые атаки, то они будут реагировать, добавил собеседник «Ленты.ру».

«У нас говорят о том, что в Косово не пропустили нашего патриарха Порфирия перед Рождеством. Был большой скандал. После этого было заявление американского посла, который сообщил, что в США тоже обсуждают это», — напомнил об очередном инциденте Николич.

Вечером 27 декабря президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в высшую степень боевой готовности.

В ночь на 26 декабря спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах. Одновременно с этим послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции потребовали от президента Сербии Александра Вучича добиться разбора баррикад.

Об очередном обострении на севере Косово стало известно 10 декабря. В северной части Косово сербы стали строить баррикады после задержания экс-полицейского МВД Деяна Пантича После на север края ввели полицейский спецназ из Приштины.