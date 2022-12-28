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03:10, 28 декабря 2022Экономика

Россиянам рассказали о порядке выхода на пенсию в 2023 году

Доцент Иванова-Швец: россияне с правом на льготы начнут получать пенсию в 2023 году

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала в беседе с агентством «Прайм» о порядке выхода на пенсию в 2023 году.

По словам экономиста, с 2019 по 2022 год выход на пенсию был ежегодным. Для остального переходного периода вплоть до 2028 года график составлен так, что переход будет проходить через год.

Отмечается, что в 2023, 2025 и в 2027 году на пенсию по старости выходить будут лишь те, кто имеет на это льготное право. Выйти на пенсию по льготе могут многодетные мамы, родители, опекуны детей-инвалидов и инвалиды, а также работники с «северным» стажем или приравненным к нему, специалисты определенных профессий, пояснила специалист.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал в каком возрасте следует начинать откладывать деньги для того, чтобы обеспечить себе достойное финансовое положение в старости. Аналитик пояснил, что озаботиться этим вопросом стоит в сорок лет, хотя, подчеркнул он, многие люди задумываются об этом только на шестом десятке.

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Юлия Мискевич
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