Банкротство оператора «Северного потока-2» приостановили

Суд приостановил процедуру банкротства оператора «Северного потока-2» до июля

Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства оператора газопровода «Северный поток-2» еще на полгода — до июля 2023-го. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда кантона Цуг. Временным управляющим остается фирма Transliq AG.

Мораторий на банкротство продлевался в сентябре. До этого, в мае, швейцарский суд приостановил процедуру банкротства компании-оператора трубопровода «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG на четыре месяца. Глава предприятия Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил о подаче заявления на банкротство в Швейцарии в марте. При этом «Северный поток-2» с февраля 2022 года фактически заморожен.

Газопровод «Северный поток-2» проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. Масштабные разрушения на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. Целой осталась одна из ниток «Северного потока-2», но ее запуск малореален. Ремонт взорванных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» может стоить как минимум 500 миллионов долларов