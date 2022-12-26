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16:38, 26 декабря 2022Экономика

Названа предположительная стоимость ремонта «Северных потоков»

NYT: ремонт «Северных потоков» оценили как минимум в 500 миллионов долларов
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Ремонт взорванных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» может стоить как минимум 500 миллионов долларов, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что оценивать стоимость восстановления поврежденных газопроводов в последние недели декабря начал оператор «Северного потока» Nord Stream AG. Эксперты компании из России также изучают возможность возобновления подачи газа по трубопроводам и пытаются определить, как долго взорванные трубы смогут выдерживать воздействие соленой воды.

Накануне о технической возможности ремонта газопроводов сообщил вице-премьер России Александр Новак. Он предположил, что для этого требуются деньги и время, и назвал прогнозирование стоимости и сроков восстановления инфраструктуры невозможным на данный момент.

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Масштабные разрушения на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. Целой осталась одна из ниток «Северного потока-2», но ее запуск малореален, говорил российский президент Владимир Путин. Глава государства отмечал, что соответствующее решение не принимается и вряд ли будет принято.

Шведские исследователи подтвердили факт диверсии и то, что на месте утечек газа нашли следы взрывчатки. Однако виновник взрыва пока так и не найден. Некоторые представители европейских стран указывают, что главным подозреваемым является Россия, однако не могут однозначно приписать ответственность за нападение какой-то одной стране. Другие, наоборот, не считают Москву виновной в диверсиях.

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Мария Грушко
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