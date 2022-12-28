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21:12, 28 декабря 2022Россия

Лавров заявил о неготовности США действовать честно в отношении СНВ-3

Лавров заявил, что США хотят возобновить инспекции по СНВ-3, но не готовы работать честно
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о сильном желании США возобновить инспекции в рамках Договора по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), отметив, что при этом они не готовы действовать честно. Об этом он заявил в интервью для передачи «Большая игра» на Первом канале, текст которого поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«Им очень хочется эти инспекции, и они направляют нам сигналы, звонят представители Совета национальной безопасности и очень хотят это все возобновить», — подчеркнул министр.

По его словам, в преамбуле этого договора говорится, что в основе отношений между подписавшими его странами должны быть взаимное доверие и уважение. Однако, как отметил Лавров, своими действиями Вашингтон перечеркнул все это и в настоящее время в открытую называет Россию врагом, показывая неготовность работать с Москвой.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры Москвы и США по стратегической стабильности не прекращены. Он уточнил, что сейчас в переговорах двух стран по стратегической стабильности наблюдается пауза.

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Марина Совина
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