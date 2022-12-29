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04:35, 29 декабря 2022Наука и техника

В древнем турецком городе обнаружили античные скульптуры

Археологи из Университета Думплупынар нашли античные скульптуры в древнем городе Айзаной
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Турецкие археологи обнаружили в древнем городе Айзаной античные скульптуры. Среди находок оказались головы Эроса, Диониса, Геракла и других, сообщает Университет Думплупынар в Кютахье.

Раскопки проводились на участке, где раньше располагался древний город Айзаной, примерно в 50 километрах от столицы провинции Кютахья. Первое появление человека в этом регионе было зафиксировано в 3000 году до нашей эры, а в упадок поселение пришло только в VII веке нашей эры. Информации о раннем периоде достаточно мало, но зато много достоверных источников времен Римской империи, когда Айзаной был на пике своего развития, поскольку в нем активно занимались сельским хозяйством.

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Повторное открытие города произошло в 1924 году, но полноценные археологические исследования начались только спустя век. Сейчас в городе можно увидеть руины храма Зевса, театра, который был рассчитан на 20 тысяч человек, а также стадион, вмещавший до 13,5 тысячи зрителей, колоннадную улицу, древние бани и мосты.

Новые раскопки в районе двух римских мостов через ручей Пенкалас позволили выявить практически целую статую, у которой был поврежден только фрагмент постамента и одна ступня. Высота фигуры, изображающей мужчину, достигает двух метров. Кроме того, были найдены головы бога любви Эроса, бога виноделия Диониса, персонажа мифологии Геракла и других. Поскольку в ходе предыдущих исследований была обнаружена безголовая статуя Геракла, было выдвинуто предположение, что это две части одного произведения, однако находки не сошлись в местах слома. По мнению специалистов, возраст артефактов — от 1800 до 2000 лет.

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Елена Апазиди
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