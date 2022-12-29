Идентифицированы птицы на уникально детализированной древнеегипетской живописи

Antiquity: выявлены виды птиц на уникально детализированной древнеегипетской живописи

Египетские специалисты изучили уникально детализированный шедевр древнеегипетской живописи. Роспись во дворце фараона настолько проработана, что ученым удалось определить вид изображенных на ней птиц. О результатах исследования сообщается в журнале Antiquity.

Находку обнаружили в Амарне — бывшей столице фараона Эхнатона, жившего в 1347-1332 годах до нашей эры. Раскопки дворца проводились еще в 1924 году. Он принадлежал Меритатон, дочери фараона и Нефертити. В одной из богато оформленных комнат, называемой Зеленой, стены украшали изображения птиц в диком папирусном болоте. Несмотря на натуралистичность фресок, их достаточно мало изучали. Теперь исследователям удалось идентифицировать всех нарисованных животных.

Для этого исследователи сверялись с современными орнитологическими справочниками и копиями рисунка изображений. Авторы пришли к выводу, что на стенах дворца были представлены сорокопуты и трясогузки, помимо зимородков и голубей, выявленных в предыдущих работах. Они также считают, что художники, возможно, добавили подсказки для древних орнитологов: мигрирующие птицы помечены треугольником, который указывает на сезонность в искусстве.

Также дополнительно было уделено внимание изображениям скальных голубей. Поскольку они не обитают в естественной среде в папирусовых болотах, ученые считают, что либо их туда привлекла деятельность человека, либо художники пытались подчеркнуть дикую и неприрученную атмосферу сюжета.