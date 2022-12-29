Идентифицированы птицы на уникально детализированной древнеегипетской живописи
Египетские специалисты изучили уникально детализированный шедевр древнеегипетской живописи. Роспись во дворце фараона настолько проработана, что ученым удалось определить вид изображенных на ней птиц. О результатах исследования сообщается в журнале Antiquity.
Находку обнаружили в Амарне — бывшей столице фараона Эхнатона, жившего в 1347-1332 годах до нашей эры. Раскопки дворца проводились еще в 1924 году. Он принадлежал Меритатон, дочери фараона и Нефертити. В одной из богато оформленных комнат, называемой Зеленой, стены украшали изображения птиц в диком папирусном болоте. Несмотря на натуралистичность фресок, их достаточно мало изучали. Теперь исследователям удалось идентифицировать всех нарисованных животных.
Для этого исследователи сверялись с современными орнитологическими справочниками и копиями рисунка изображений. Авторы пришли к выводу, что на стенах дворца были представлены сорокопуты и трясогузки, помимо зимородков и голубей, выявленных в предыдущих работах. Они также считают, что художники, возможно, добавили подсказки для древних орнитологов: мигрирующие птицы помечены треугольником, который указывает на сезонность в искусстве.
Также дополнительно было уделено внимание изображениям скальных голубей. Поскольку они не обитают в естественной среде в папирусовых болотах, ученые считают, что либо их туда привлекла деятельность человека, либо художники пытались подчеркнуть дикую и неприрученную атмосферу сюжета.