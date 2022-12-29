Названы возможные темы для обсуждения Путиным и Си Цзиньпином

Политолог Гращенков заявил о возможном обсуждении спецоперации Путиным и Си Цзиньпином

На предстоящих переговорах российского президента Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, скорее всего, будут обсуждаться конфликт на Украине, противостояние санкционной политике стран Запада, а также внутренние проблемы самого Китая, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Возможные темы для обсуждения главами государств он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Политолог напомнил о том, что этой встрече предшествовала поездка в Китай зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который обсудил с китайскими коллегами ситуацию с конфликтом на Украине. По мнению Гращенкова, это обсуждение может перейти на более высокий уровень.

«Есть три геополитические темы для обсуждения. Во-первых, конечно, конфликт России и Украины, Китай многократно призывал к его скорейшему урегулированию. Вторая тема связана с санкциями в части сотрудничества России с Востоком, потому что сейчас Китай не очень активно помогает [России], хотя возлагаются большие надежды. В-третьих, это темы, связанные с самим Китаем: пандемия, конфликты вокруг Китая», - объяснил эксперт.

По его мнению, на встрече могут быть также подняты вопросы энергетического сотрудничества и конкуренции с США.

«Есть и темы, связанные не столько с геополитикой, но и с отношениями с другими странами. Например, и Россия, и Китай в рамках ШОС сотрудничают с Казахстаном, Узбекистаном», — считает Гращенков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по видеосвязи 30 декабря. По словам представителя Кремля, в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях.

21 декабря Медведев отправился в Китай, где встретился с Си в государственной резиденции в Пекине. Он посетил страну по приглашению китайской Коммунистической партии.