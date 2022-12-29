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07:09, 29 декабря 2022Культура

Гарик Сукачев рассказал о положении Михаила Ефремова в заключении

Музыкант Сукачев заявил о победах актера Ефремова в конкурсе среди заключенных
Гарик Сукачев и Михаил Ефремов

Гарик Сукачев и Михаил Ефремов. Фото: Валерий Левитин/ «Коммерсантъ»

Музыкант и режиссер Гарик Сукачев рассказал, что не может отправлять письма заслуженному артисту России Михаилу Ефремову, отбывающему семилетний срок. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Сукачев подчеркнул, что созванивается с Ефремовым, когда это позволяется, а также навещает его при возможности. Он также рассказал о положении актера в заключении и отметил, что его жизнь «довольно наполненная». Сукачев заявил о победах Ефремова «не в одном конкурсе» среди заключенных и напомнил, что артист снял короткометражку «Евангелие от Федора».

«В начале лета мы с Василием Мищенко и Михаилом Горевым были у Миши. Он показал свои киноработы. Сейчас, насколько я знаю, он делает какие-то театральные инсталляции. Собираюсь к нему поехать, там точно узнаю какие», — добавил музыкант.

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Сукачев выразил надежду на пересмотр дела Ефремов и подчеркнул, что статья, по которой его осудили, серьезная. Однако к артисту относятся уважительно, что «внушает какой-то оптимизм». Сукачев обещал узнать, отказался ли Ефремов от вредных привычек. «Думаю, что такого рода удары судьбы человека меняют», — заключил он.

Ранее Михаил Ефремов рассказал об отношении к заключенным. Он признался, что раньше относился к заключенным нормально, а после освобождения из тюрьмы начнет относиться еще лучше, поскольку в колонии сделано все для изменения человека.

Артист отбывает семилетний срок наказание за смертельное ДТП, которое он устроил в июне 2020 года в центре Москвы. По вине пьяного актера погиб водитель машины, в которую влетел джип Ефремова.

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Марина Совина
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