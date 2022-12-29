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14:12, 29 декабря 2022Россия

Россиянка сходила на корпоратив, вернулась домой в синяках и впала в кому

Жительница Санкт-Петербурга впала в кому после посещения корпоратива

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Жительница Санкт-Петербурга впала в кому после посещения корпоратива. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, тело россиянки обнаружил ее сожитель, когда вернулся домой — женщина была в синяках и бессознательном состоянии. По словам мужчины, накануне она отправилась на корпоратив, где, по предварительной информации, и получила тяжелое отравление алкоголем.

Женщина впала в кому, и прибывшая бригада медиков госпитализировала россиянку.

При этом РЕН ТВ уточняет, что восемь лет назад пострадавшая привлекалась к ответственности за хранение наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге работники одной из фирм во время новогоднего корпоратива заперли коллегу в сейфе и не смогли самостоятельно вытащить его из оттуда.

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Марк Леонов
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