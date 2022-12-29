Названа стоимость «крабового сафари» на Крайнем Севере России

В «Интуристе» заявили, что «крабовое сафари» на Крайний Север обойдется в 130 тыс. рублей

Поездка на Крайний Север России для участия в «крабовом сафари» обойдется минимум в 100 тысяч рублей. Такую цену назвали представители туроператора «Интурист», слова агентов приводит портал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По заявлению сотрудников туристической компании, подобные «сафари» устраивают лишь в индивидуальном порядке — на специальном рыболовецком судне туристов вывозят в открытое море, где они могут забросить крабовые ловушки.

«Крабовое сафари предлагается под запрос. Стоимость высокая — более 130 тысяч рублей, но впечатления и эмоции невероятные», — рассказали в «Интуристе». При этом у путешественников есть возможность самим определить судьбу улова — забрать нарезанное и упакованное крабовое мясо с собой домой или заказать обед из краба в местном ресторане.

Ранее краболов с зарплатой 600 тысяч рублей в месяц уволился и назвал причину. Мужчина отметил, что за четыре года труда в море он заработал почти полмиллиона долларов.