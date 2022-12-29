Мбаппе высказался о поражении сборной Франции в финале чемпионата мира

Килиан Мбаппе оценил поражение Франции в финале ЧМ словами «никогда это не переварю»

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о поражении своей национальной команды в финале чемпионата мира в Катаре. Его слова приводит Get French Football News.

«Я никогда это не переварю. Однако нет никаких причин, по которым мой клуб должен платить за поражение моей сборной, это две разные ситуации», — оценил ситуацию футболист. Через два дня после окончания мундиаля форвард вернулся в расположение ПСЖ. Он добавил, что по-прежнему полон решимости выиграть с клубом все турниры сезона-2022/2023.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Нападающий забил восемь мячей за семь матчей турнира. На второй строчке в рейтинге бомбардиров расположился капитан аргентинской команды Лионель Месси, поразивший ворота соперников семь раз.

18 декабря в решающем матче чемпионата мира сборная Франции проигрывала аргентинцам после первого тайма со счетом 0:2. На 80-й и 81-й минутах Мбаппе сделал дубль. В дополнительное время Аргентина вновь вышла вперед, однако Мбаппе перевел игру в серию пенальти, где сильнее оказалась аргентинская команда.