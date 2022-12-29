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12:34, 29 декабря 2022Спорт

Мбаппе раскрыл содержание разговора с Месси после финала чемпионата мира

Килиан Мбаппе рассказал, что поздравил Месси с победой после финала чемпионата мира

Фото: Molly Darlington / Reuters

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе раскрыл содержание разговора с аргентинцем Лионелем Месси после финала чемпионата мира. Его слова приводит Sportskeeda.

«Я поздравил его с победой. Для него это было целью всей жизни, так же как и для меня, но я потерпел неудачу. Поэтому я должен продолжать оставаться хорошим игроком», — рассказал Мбаппе.

Ранее форвард оценил поражение своей национальной команды в Катаре фразой «я никогда это не переварю». Футболист добавил, что неудача на турнире не должна повлиять на его выступление в ПСЖ, поскольку он по-прежнему полон решимости выиграть с клубом главные турниры сезона-2022/2023.

18 декабря в решающем матче чемпионата мира сборная Франции проигрывала аргентинцам после первого тайма со счетом 0:2. На 80-й и 81-й минутах Мбаппе сделал дубль. В дополнительное время Аргентина вновь вышла вперед, однако Мбаппе перевел игру в серию пенальти, где сильнее оказалась аргентинская команда.

Ксения Курашкина
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