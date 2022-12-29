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17:16, 29 декабря 2022Интернет и СМИ

Малышева назвала неожиданные свойства популярного новогоднего салата

Малышева рассказала, что селедка под шубой снижает давление и риск сердечных заболеваний

Фото: CDC / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее коллега, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали неожиданные свойства популярного новогоднего салата. Специалисты рассказали, что селедка под шубой снижает давление, уровень плохого холестерина, а также риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Выпуск передачи доступен на Rutube.

По словам врачей, свекла, которая является одним из главных ингредиентов селедки под шубой, помогает организму вырабатывать окись азота — одного из самых сильных природных сосудорасширителей. «Окись азота расширяет сосуды, снижает давление и препятствует сосудистым катастрофам», — пояснил Гандельман.

«Селедка — один из рекордсменов по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот», — отметил кардиолог. Врачи объяснили, что омега-3 снижает уровень плохого холестерина, что способствует снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 30 процентов. «Бляшки не развиваются — в этом плюс селедки», — заключила Малышева.

Ранее Малышева и Гандельман развеяли популярный миф, связанный с похмельем. Гандельман назвал заблуждением мнение о том, что лучшим средством от похмелья является рассол. По словам врачей, справиться с последствиями злоупотребления алкоголем поможет обычная вода.

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Олег Давыдов
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