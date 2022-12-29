Перуанские шаманы предсказали дату окончания конфликта на Украине

Reuters: шаманы из Перу предсказали конец конфликта на Украине в 2023 году

Перуанские шаманы предсказали, что конфликт между Россией и Украиной завершится к августу 2023 года. Об этом пишет агентство Reuters.

Перуанские шаманы в Лиме предсказали, что конфликт между Россией и Украиной завершится к августу 2023 года. Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, что шаманы провели поприветствовали наступающий год и провели обряд с портретами президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Reuters уточняет, что в ходе обряда были также использованы цветы, благовония и змея.

«Наступит мир, спокойствие. Вот, что мы видели», — прокомментировал процесс шаман Клеоф Седано.