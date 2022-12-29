Российские чиновники заменили слово «бомбоубежище» на «углубленные помещения»

В Саратове сочли слово «бомбоубежище» устаревшим и заменили его «углубленными помещениями»

В Саратовской области чиновники сочли термин «бомбоубежище» устаревшим и в ответ на вопросы граждан о расположении защитных сооружений заменили это слово на «углубленные помещения». Сообщение пресс-службы управления безопасности и жизнедеятельности населения региона приводит «Репортер 64».

Жители Саратова и Энгельса спрашивали в соцсетях о местонахождении бомбоубежищ, а также о порядке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

«Термин "бомбоубежище" является устаревшим, поэтому, говоря о защитных сооружениях гражданской обороны, необходимо понимать, что они располагаются прежде всего на промышленных предприятиях, заводах, фабриках, которые имеют непрерывный цикл работы и предназначены для укрытия рабочих», — объяснили в управлении.

По словам чиновников, данные о расположении укрытий на предприятиях являются информацией ограниченного распространения. При сигнале «Внимание всем!» гражданам посоветовали включать СМИ, где объяснят ситуацию и уточнят — это воздушная тревога, авария на химическом предприятии, радиационная угроза или стихийное бедствие.

«Если вы хотите заблаговременно узнать о расположении углубленных помещений вблизи Вашего дома необходимо обращаться в администрацию города», — отметили там.

5 декабря беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе. В результате погибли трое военных, входивших в технические составы аэродромов.

26 декабря Минобороны России заявило об уничтожении системами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника, который подлетал к военному аэродрому Энгельса. Упавшие обломки летательного аппарата стали причиной гибели трех военнослужащих.

29 декабря глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что системы ПВО сбили в небе над Энгельсом неизвестный летательный объект. По словам губернатора, угрозы для мирных граждан нет.