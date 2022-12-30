43-летняя уборщица стала бодибилдершей за полтора года тренировок

43-летняя уборщица из Великобритании стала бодибилдершей за полтора года тренировок

Сотрудница клининга с лишним весом тренировалась в спортзале полтора года и стала бодибилдершей. Соответствующей историей она поделилась в интервью изданию Independent.

43-летняя многодетная мать Керри Макдональд из Уоркингтона, Великобритания, призналась, что большую часть жизни игнорировала спорт. В подтверждение своих слов уборщица предоставила серию снимков двухлетней давности, на которых она демонстрировала фигуру до похудения. На кадрах видно, что в области ее ягодиц, рук и живота присутствуют избыточные жировые отложения.

Затем женщина показала фото, на котором она запечатлена с мускулистым подтянутым телом в красном бикини. При этом британка упомянула о многочисленных наградах, полученных на соревнованиях по бодибилдингу. «Моя история доказывает, что любой может добиться чего угодно. Просто нужно пробовать и верить в себя», — заявила Макдональд.

Известно, что героиня материала начала работать над телом в апреле 2021 года и спустя 18 месяцев завоевала титул чемпионки мира по бодибилдингу в женской категории. По словам женщины, к кардинальным изменениям ее привели режим и правильное питание.

Кроме того, Макдональд считает, что генетически предрасположена к быстрому росту мышц. «Меня раздражает, когда люди говорят, что я на стероидах. Это не так. У меня есть определенные дни для отдыха, я высыпаюсь, потому что ложусь в 22:00 и встаю в 6:00. Мое тело меня благодарит и меняется на глазах», — заключила она.

В августе британская гимнастка, бодибилдерша и бывшая участница шоу «Гладиаторы», которое было особенно популярно в 1990-х годах, Ким Беттс показала фигуру в своих купальниках 30-летней давности. Так, женщина предстала перед подписчиками в раздельных комплектах из спортивных топов и трусов с принтами в виде геометрических фигур.