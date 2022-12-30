Освобожденный из американской тюрьмы Бут восхитился дорогами в Москве

Освобожденный из американской тюрьмы Бут восхитился улучшением дорог в Москве и Петербурге

Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут восхитился улучшением качества дорог в Москве и Санкт-Петербурге. Он отметил, что за время его заключения в обоих городах многое изменилось в лучшую сторону, передают «Известия».

По словам Бута, после возвращения в Россию он испытал яркие эмоции по поводу состояния Москвы и Петербурга. «Даже трудно объяснить или описать, потому что столько всего изменилось, и изменилось в лучшую сторону. Я не перестаю удивляться тем изменениям, которые вижу: как люди изменились, как изменились города, как изменились дороги», — рассказал Виктор.

Бут провел в американской тюрьме более 14 лет. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу властей США., а в 2012-м осудили за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием, приговорив к 25 годам лишения свободы. Россиянин не признал свою вину.

В начале декабря Бут прилетел в Москву после его обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. В МИД России заявили, что Москва вела переговоры об обмене долгое время, однако Вашингтон категорически отказывался обсуждать включение Бута в схему обмена.