Российские нефтяники получат рекордные выплаты из бюджета

«Ъ»: демпферные выплаты нефтекомпаниям по итогам 2022-го достигнут около 2,2 трлн рублей

По итогам 2022 года российские нефтяники получат из бюджета рекордные 2,2 триллиона рублей демпферных выплат — более чем в три раза больше по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. При этом в декабре из-за отрицательного демпфера по бензину выплаты будут минимальными за год.

По официальной оценке Минфина, за 11 месяцев года нефтекомпаниям из бюджета поступило около 2,077 триллиона рублей, а по итогам года величина возмещения составит около 2,15 триллиона рублей против 670 миллиардов рублей в 2021 году. При этом пятую часть всей суммы компании получили в марте на фоне девальвации рубля и высоких цен на нефть.

Однако в декабре бензиновый демпфер ушел в отрицательную зону, упав до минус 3,7 тысячи рублей за тонну, а демпфер по дизельному топливу составил около 15,5 тысячи рублей за тонну. В итоге нефтяникам придется перечислить в бюджет около 10 миллиардов рублей по бензиновому демпферу, однако около 70 миллиардов рублей они получат в виде выплат по дизтопливу — суммарный демпфер за декабрь будет равен примерно 60 миллиардам, что является минимумом за год.

Демпферный механизм в России ввели в 2019 году, чтобы мотивировать нефтеперерабатывающие заводы направлять топливо на внутренний рынок, а не на экспорт — за это им начисляют компенсацию в виде разницы между экспортной и внутренней ценой. Если внутренние цены превышают экспортные, платить приходится уже нефтяникам. В 2022 году разница между экспортной и внутренней ценой оказалась столь велика, так как стоимость топлива в России находилась на рекордно низких значениях из-за проблем с экспортом, вызванных санкциями.

В декабре выплаты будут минимальными из-за одновременного снижения стоимости бензина в Северо-Западной Европе и роста дисконта на российскую нефть Urals, объяснила эксперт «Петромаркета» Мария Арье. Эти факторы приведут к резкому спаду индикативной экспортной цены на бензин (ключевой переменной величины в формуле демпфера) в декабре по сравнению с ноябрем — она окажется даже ниже уровня базовой цены внутреннего рынка, и демпфер уйдет в отрицательную зону.

Ранее Минфин сообщил, что из-за увеличения скидок на Urals ее средняя стоимость с 15 ноября по 14 декабря составила 57,49 доллара за баррель, что на 19 процентов ниже, чем месяцем ранее. По прогнозу опрошенных «Ведомостями» аналитиков, первый квартал 2023 года станет самым тяжелым временем для российских нефтяников. Им понадобится время для дальнейшей переориентации поставок на фоне введения эмбарго Евросоюзом на морской импорт российской нефти и ценового потолка.