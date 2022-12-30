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21:13, 30 декабря 2022Спорт

Тренер ПСЖ рассказал о состоянии Мбаппе после поражения на чемпионате мира

Главный тренер ПСЖ Гальтье заявил, что Мбаппе нужно время, чтобы принять поражение на ЧМ
Кристоф Гальтье

Кристоф Гальтье. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье рассказал о состоянии форварда клуба и сборной Франции Килиана Мбаппе после поражения на чемпионате мира в Катаре. Его слова приводит официальный сайт команды.

«Он очень энергичен, у него улыбка на лице. И он очень привержен тому, чтобы совершенствоваться от недели к неделе и от матча к матчу», — заявил специалист. Однако он отметил, что нападающему понадобится время, чтобы принять поражение на турнире.

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27 декабря Гальтье назвал образцовым поведение Мбаппе после финального матча чемпионата мира против Аргентины. «Он был очень разочарован, но поздравил Лео [Месси] с большим достоинством», — пояснил тренер. Он подчеркнул, что отношения игроков положительно скажутся на атмосфере в клубе.

18 декабря сборная Аргентины победила Францию в решающем матче турнира в Катаре и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Ксения Курашкина
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