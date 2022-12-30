Тренер ПСЖ рассказал о состоянии Мбаппе после поражения на чемпионате мира

Главный тренер ПСЖ Гальтье заявил, что Мбаппе нужно время, чтобы принять поражение на ЧМ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье рассказал о состоянии форварда клуба и сборной Франции Килиана Мбаппе после поражения на чемпионате мира в Катаре. Его слова приводит официальный сайт команды.

«Он очень энергичен, у него улыбка на лице. И он очень привержен тому, чтобы совершенствоваться от недели к неделе и от матча к матчу», — заявил специалист. Однако он отметил, что нападающему понадобится время, чтобы принять поражение на турнире.

27 декабря Гальтье назвал образцовым поведение Мбаппе после финального матча чемпионата мира против Аргентины. «Он был очень разочарован, но поздравил Лео [Месси] с большим достоинством», — пояснил тренер. Он подчеркнул, что отношения игроков положительно скажутся на атмосфере в клубе.

18 декабря сборная Аргентины победила Францию в решающем матче турнира в Катаре и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

