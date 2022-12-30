Женщина сбросила 63 килограмма и показала внешность до и после похудения

Госслужащая Бетан из Уэльса похудела на 63 килограмма за год и показала результат

Жительница Уэльса, Великобритания, сбросила 63 килограмма за год и показала внешность до и после похудения. Соответствующую историю приводит Independent.

38-летняя госслужащая Бетан Макгрегор рассказала, что долгое время не могла зачать ребенка, вследствие чего врач порекомендовал ей скорректировать вес. «Я с трудом могла ходить и говорить из-за одышки, страдала от болей в спине и ногах», — признается она.

Героиня материала предоставила изданию кадры, на которых она запечатлена до похудения с весом 146 килограммов. Так, она позировала в прозрачной блузке черного цвета, демонстрирующей избыточные жировые отложения в области груди, ягодиц, рук и шеи. Затем женщина поделилась изображением, на котором виден результат ее трансформации год спустя. Макгрегор примерила белое хлопковое платье на широких бретелях, которое обнажило ее подтянутые руки и зону декольте.

По словам британки, к кардинальным изменениям ее привели правильное питание и занятия спортом. «Теперь по утрам вместо жареного бекона я ем овсяные блины с ягодами, в обед потребляю рыбу, а на ужин — курицу», — заключила женщина.

Ранее в декабре российская певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом MIA BOYKA, раскрыла способ похудеть за два месяца. Так, певица перестала есть за несколько часов до сна и отказалась от потребления чеснока, лука, артишока, цветной капусты, сельдерея, манго и яблок. Также она начала пить по два литра воды день и активно заниматься силовыми и кардиотренировками.