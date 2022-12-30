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22:57, 30 декабря 2022Среда обитания

Крупнейший порт Латинской Америки назовут в честь Пеле

G1: крупнейший порт Латинской Америки Сантос в 2023 году назовут в честь футболиста Пеле
Пеле

Пеле. Фото: Anindito Mukherjee / Reuters

Крупнейший порт Бразилии и Латинской Америки, расположенный в городе Сантос (штат Сан-Паулу), назовут в честь трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Об этом пишет портал G1.

Название будет изменено в 2023 году, рассказал экс-мэр и избранный федеральный депутат Паулу Алешандри Барбоза.

82-летний Пеле скончался 29 декабря. Врачи клиники имени Альберта Эйнштейна, где находился бывший футболист, назвали причиной смерти отказ внутренних органов на фоне прогрессирующего рака. Пеле похоронят на вертикальном кладбище в бразильском городе Сантос.

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Юлия Мискевич
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