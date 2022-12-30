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12:41, 30 декабря 2022Россия

Появились кадры полыхающей квартиры в пятиэтажке на западе Москвы

112 опубликовал видео пожара в пятиэтажке на западе Москвы

В сети появились кадры пожара в пятиэтажке на западе Москвы. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

На записи, сделанной жителями соседнего дома видно, как из окна квартиры на пятом этаже вырываются языки пламени. Судя по видео, на место происшествия прибыли пожарные.

О возгорании в квартире в жилом доме на Живописной улице стало известно днем 30 декабря. По данным РЕН ТВ, причиной происшествия мог стать взрыв газа. Однако в МЧС заявили, что в ведомство информация о взрыве не поступало, и спасатели выехали на сообщение о пожаре.

Константин Лысяков
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