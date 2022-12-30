Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:31, 30 декабря 2022Забота о себе

Терапевт предостерегла от завтрака салатами 1 января

Врач заявила, что 1 января нельзя завтракать стоявшими на столе салатами и солениями

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Солениями, копченостями и стоявшими на столе салатами нельзя завтракать 1 января, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова. От такого завтрака она предостерегла в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам терапевта, салаты, которые всю ночь простояли на столе, лучше не употреблять в пищу, поскольку они могут стать причиной пищевой инфекции. «Если хочется поесть вчерашние салаты оливье и "селедку под шубой", то необходимо убрать в холодильник хотя бы половину блюд, чтобы сохранить их пригодность», — порекомендовала она.

Чернышова призвала не есть на завтрак копчености, соления, приправы, жирные салаты, алкоголь. «Если у человека есть хронические заболевания ЖКТ (хронический гастрит, холецистит, панкреатит), нужно будет приготовить на новогоднее застолье меню, которое будет подходить под его диету», — заключила она.

Материалы по теме:
Куда уходит детство? Что происходит на рынке детских товаров
Куда уходит детство?Что происходит на рынке детских товаров
5 декабря 2022
Радость на помойку. Как празднование Нового года и Рождества разрушает планету и ставит под угрозу жизни людей?
Радость на помойку.Как празднование Нового года и Рождества разрушает планету и ставит под угрозу жизни людей?
13 декабря 2022

Ранее медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова рассказала, как не допустить развития конфликта во время празднования Нового года. Специалист пояснила, что существуют темы, которых следует избегать за новогодним столом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Путину предложили прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России
В Telegram появились новые функции
В Белоруссии ликвидировали боевую часть украинской ракеты
Визажистка назвала способы продлить молодость кожи
Финские пограничники отказались пускать направлявшихся к мужьям россиянок
В России задумали увеличить долю отечественных машин на рынке
Многодетный российский учитель погиб в зоне СВО
Европейцам предрекли страдания из-за плана ЕС по борьбе с Россией
В Финляндии назвали сроки вступления страны в НАТО
В Госдуме оценили идею прекратить действие договоров СЕ в отношении России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.