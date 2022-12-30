Терапевт предостерегла от завтрака салатами 1 января

Врач заявила, что 1 января нельзя завтракать стоявшими на столе салатами и солениями

Солениями, копченостями и стоявшими на столе салатами нельзя завтракать 1 января, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова. От такого завтрака она предостерегла в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам терапевта, салаты, которые всю ночь простояли на столе, лучше не употреблять в пищу, поскольку они могут стать причиной пищевой инфекции. «Если хочется поесть вчерашние салаты оливье и "селедку под шубой", то необходимо убрать в холодильник хотя бы половину блюд, чтобы сохранить их пригодность», — порекомендовала она.

Чернышова призвала не есть на завтрак копчености, соления, приправы, жирные салаты, алкоголь. «Если у человека есть хронические заболевания ЖКТ (хронический гастрит, холецистит, панкреатит), нужно будет приготовить на новогоднее застолье меню, которое будет подходить под его диету», — заключила она.

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