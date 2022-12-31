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17:43, 31 декабря 2022Спорт

В «Аль-Насре» оценили подписание контракта с Роналду

Глава «Аль-Насра» Аль-Муаммар заявил, что гордится переходом Криштиану Роналду в клуб

Фото: Al-Nassr FC / Reuters

Председатель совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар оценил подписание контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду. На эту тему глава клуба высказался в Twitter.

«Мы гордимся тем, что приветствуем Криштиану в "Аль-Насре". Начинается новая глава в истории нашего клуба и лиги», — заявил Аль-Муаммар. Функционер добавил, что Роналду вдохновляет и приносит радость миллионам людей по всему миру, в том числе в Саудовской Аравии.

Ранее 31 декабря сообщалось, что перед подписанием контракта с «Аль-Насром» Роналду рассчитывал на приглашение со стороны мадридского «Реала». После вылета сборной Португалии с чемпионата мира в Катаре форвард поддерживал форму на базе испанского клуба и ждал интереса со стороны сливочных, но его не последовало.

30 декабря Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Зарплата Роналду с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Он сместит с первой строчки рейтинга мексиканского боксера Сауля Альвареса.

Андрей Стрельцов
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