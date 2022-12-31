Пашинян объяснил необходимость создания в Армении современной армии

Пашинян заявил, что современная армия нужна Армении для мира, а не для войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе новогоднего обращения к согражданам объяснил необходимость создания в стране современной армии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такая армия «нужна не для войны, а для мира, защиты суверенитета и территориальной целостности». Политик отметил, что в войсках начались глубокие и комплексные реформы, и армия будет формироваться «на грамотных, патриотичных, профессиональных солдатах и офицерах».

В ноябре Пашинян анонсировал изменение армии Армении. В 2023 году республика планирует выделить на оборонные расходы 505 миллиардов долларов, что означает существенное повышение зарплаты военнослужащих и переход к профессиональной армии.

Ранее Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что они не выполняют свои функции, при этом отметив, что это происходит из-за действий Азербайджана. Перед этим он заявлял, что Азербайджан создает гуманитарный кризис в регионе.