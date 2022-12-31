Стало известно об оставленном Пеле указании для бразильского «Сантоса»

Тренер Леал рассказал, что Пеле просил не открывать его шкафчик в «Сантосе», пока он жив

Второй тренер мексиканского клуба «Атлетико де Сан-Луис» Густаво Леал рассказал об указании, которое Пеле оставил для бразильского «Сантоса». Его слова приводит TUDN.

Специалист заявил, что был в раздевалке «Сантоса» и видел, что никто не занял шкафчик футболиста после его ухода из клуба. «Он положил туда какие-то вещи, закрыл его и сказал: "Можете открыть его только тогда, когда меня больше не будет с вами"», — пояснил Леал.

О смерти Пеле стало известно 29 декабря. Об этом сообщила его дочь Кели Насименту.

30 ноября сообщалось, что Пеле, ранее перенесший операцию по удалению опухоли в толстой кишке, попал в больницу с общим отеком тела. У бразильца была обнаружена сердечная недостаточность и отмечена спутанность сознания.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. Он выступал в составе «Сантоса» на протяжении 18 лет и вместе с командой шесть раз становился чемпионом Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал форварда спортсменом века.

