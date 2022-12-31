В украинском регионе прозвучала воздушная тревога

Горсовет сообщил о воздушной тревоге в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Секретарь запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале сообщил, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучала воздушная тревога.

Чиновник призвал граждан региона срочно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там.

Информацию подтверждает онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины, согласно ее данным, воздушная тревога была объявлена в 22:37 (мск).

Воздушная тревога также объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее 31 декабря сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, в ряде областей начались экстренные отключения электроэнергии в ожидании воздушного удара.

У трети жителей Киева отсутствует свет после воздушного удара, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Хмельницком ракетами был поврежден военный объект, рассказал глава местной военной администрации Сергей Гамалий.

