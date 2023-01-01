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02:59, 1 января 2023Бывший СССР

Киевские власти подтвердили взрывы и работу ПВО в столице Украины

Глава Киевской обладминистрации Кулеба подтвердил взрывы и работу ПВО в столице Украины

Фото: Sergei Chuzavkov/ Globallookpress.com

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале подтвердил, что в столице Украины слышны взрывы, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

«Киевщина. Работает ПВО», — написал чиновник, призвав население оставаться в безопасных местах.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в Голосеевском и Шевченковском районе столицы произошли взрывы. По его словам, обломок ракеты повредил капот автомобиля.

Городской глава уточнил, что жертв и пострадавших по предварительной информации нет.

Ранее о взрывах в Киеве сообщил военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко.

Воздушная тревога в новогоднюю ночь была объявлена на всей территории Украины, до этого сирены прозвучали 31 декабря. В Днепропетровской и Николаевской областях были слышны взрывы.

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Марина Совина
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