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21:01, 2 января 2023Россия

В Белоруссии заявили о готовности к любому сценарию после ЧП с ракетой ВСУ

ВС Белоруссии заявили о готовности к любому развитию ситуации после ЧП с ракетой ВСУ

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии готовы к любому сценарию после ЧП со сбитой ракетой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе полковник Анатолий Булавко, чьи слова приводит телеканал СТВ.

«На сегодня, если смотреть в будущее, хотя бы на год вперед, то и вооруженные силы, военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны готовы к любому развитию сюжета», — сказал Булавко.

Он подчеркнул, что Белоруссия на данный момент располагает возможностями для обеспечения своей безопасности. Кроме того, полковник указал на текущее обострение ситуации у границ республики, в том числе и на украинском направлении.

«Понятное дело, случай с ракетой — уже из ряда вон выходящий. А в качестве шутки [могут] какой-нибудь дрон отправить на нашу территорию», — добавил военнослужащий.

О падении снаряда ВСУ на территории Белоруссии стало известно 29 декабря. Оно было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Позже Минобороны Украины сообщило о готовности провести расследование инцидента. Кроме того, Киев предложил пригласить авторитетных экспертов из стран, не связанных с поддержкой Москвы в какой-либо форме.

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Никита Абрамов
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