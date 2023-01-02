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14:20, 2 января 2023Бывший СССР

Мэр Днепропетровска предложил отказаться от оливье на Новый год

Мэр Днепропетровска назвал оливье и шубу советской привычкой и предложил от них отказаться

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Мэр Днепропетровска Борис Филатов назвал салаты оливье и селедку под шубой советскими новогодними привычками и предложил от них отказаться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Честно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и "шубу", потому что третий день пошел. Поэтому есть предложение. Давайте будем постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и на самом деле “прочь от Москвы“», — сказал градоначальник.

Филатов подчеркнул, что готов душу отдать за холодец с горчицей, который, по его словам, он «может неделю жрать».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не может представить новогодний стол в своем доме без оливье, которое является ее любимым блюдом. Готовить этот салат, подчеркнула Захарова, она будет самостоятельно.

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Никита Абрамов
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