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13:45, 2 января 2023Спорт

Тренер «Аль-Насра» пошутил про Роналду и вспомнил о Месси

Тренер «Аль-Насра» Гарсия пошутил о попытках уговорить перейти в клуб Месси перед Роналду

Фото: Franck Fife / Reuters

Главный тренер саудовского «Аль-Насра» Руди Гарсия пошутил о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит Marca.

Тренер заявил, что перед тем как подписать Роналду, пытался уговорить перейти в клуб форварда ПСЖ Лионеля Месси. «Контракт с Роналду — что-то невероятное для нашего футбола. Но сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи», — вспомнил он.

30 декабря 2022-го Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Зарплата Роналду с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Он сместит с первой строчки рейтинга мексиканского боксера Сауля Альвареса.

В Дохе проходил чемпионат мира по футболу 2022 года. Месси в составе сборной Аргентины выиграл турнир и был назван лучшим игроком мундиаля.

Анастасия Борисова
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