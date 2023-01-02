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15:32, 2 января 2023Наука и техника

Польша докупила партию отправленных на Украину автоматов GROT

Польша дозаказала 70 тысяч винтовок GROT, отправленных на Украину

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польская армия докупит 70 тысяч автоматов GROT, который ранее отправляла на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что государство дозакажет партию автоматов MSBS GROT. Блащак утвердил дополнительное соглашение к контракту от 2020 года.

«До 2026 года дополнительные 70 тысяч автоматов должна поставить фабрика "Лучник" из Радома», — отметил вице-премьер. По словам Блащака, винтовки «уважают солдаты Войска польского, а также украинские солдаты». «Это хорошие автоматы, проверенные», — заметил Блащак. По его словам, в настоящий момент ведутся переговоры, чтобы в течение следующих нескольких недель подписать очередное дополнительное соглашение.

MSBS GROT — польская модульная штурмовая винтовка. Она была разработана для замены винтовки FB Beryl, используемой польскими военными с 1997 года.

В конце декабря 2022-го стало известно, что Польша расширила группировку войск на границе с Белоруссией. На конец 2022 года численность группировки превысила две тысячи человек.

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Андрей Ставицкий
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