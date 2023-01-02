Польша докупила партию отправленных на Украину автоматов GROT

Польша дозаказала 70 тысяч винтовок GROT, отправленных на Украину

Польская армия докупит 70 тысяч автоматов GROT, который ранее отправляла на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что государство дозакажет партию автоматов MSBS GROT. Блащак утвердил дополнительное соглашение к контракту от 2020 года.

«До 2026 года дополнительные 70 тысяч автоматов должна поставить фабрика "Лучник" из Радома», — отметил вице-премьер. По словам Блащака, винтовки «уважают солдаты Войска польского, а также украинские солдаты». «Это хорошие автоматы, проверенные», — заметил Блащак. По его словам, в настоящий момент ведутся переговоры, чтобы в течение следующих нескольких недель подписать очередное дополнительное соглашение.

MSBS GROT — польская модульная штурмовая винтовка. Она была разработана для замены винтовки FB Beryl, используемой польскими военными с 1997 года.

В конце декабря 2022-го стало известно, что Польша расширила группировку войск на границе с Белоруссией. На конец 2022 года численность группировки превысила две тысячи человек.