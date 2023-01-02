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15:21, 2 января 2023Силовые структуры

Убивший сотрудника МАДИ под Парящим мостом в «Зарядье» оказался бойцом ММА

ТАСС: зарезавший сотрудника МАДИ в «Зарядье» мужчина оказался бойцом ММА

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мужчина, который зарезал сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) под Парящим мостом в «Зарядье», оказался бойцом смешанных единоборств (ММА) Ламбердом Ахъядовом. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

«По предварительным данным установлено, что обвиняемым в совершении убийства инспектора МАДИ является боец ММА Ламберд Ахъядов», — объяснил собеседник агентства.

Об убийстве сотрудника МАДИ ранее сообщил телеканал РЕН ТВ. По его данным, мужчина снимал на камеру припаркованные автомобили, когда к нему подошел неизвестный и попросил прервать съемку. После этого между ними возникла ссора, и злоумышленник зарезал инспектора.

Позднее Тверской районный суд Москвы арестовал преступника. По предварительным данным, он нанес сотруднику МАДИ не меньше 16 ранений в область жизненно важных органов.

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Никита Абрамов
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