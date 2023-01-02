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11:25, 2 января 2023Мир

Россия призвала Запад надавить на Косово ради деэскалации

Замглавы МИД Грушко: власти Косово взяли курс на эскалацию, Запад должен их остановить

Фото: Miodrag Draskic / Reuters

Москва с тревогой следит за развитием ситуации в Косово, в МИД уверены, что местные власти взяли курс на эскалацию. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в разговоре с РИА Новости.

«Мы видим, что косовские "власти" берут курс на эскалацию, при этом очевидно для нас, они опираются на поддержку, открытую и скрытую, со стороны их кураторов, прежде всего со стороны Евросоюза и Вашингтона», — подчеркнул дипломат, призвав тех, «кто влияют на линию поведения Косово», оказать на республику давление.

Грушко считает, что Запад в первую очередь должен заставить Приштину «отказаться от воинственных планов», чтобы остановить дестабилизацию Балкан.

Ситуация в республике обострилась после того, как 10 декабря серб Деян Пантич (ранее служил в косовской полиции) был задержан косовской полицией. В республике начали возводить баррикады, а власти Сербии привели войска в боевую готовность. Впрочем, президент страны Александр Вучич вскоре отозвал это решение.

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Виктория Кондратьева
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