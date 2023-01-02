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14:21, 2 января 2023Бывший СССР

На украинского священника напали с ножом в Виннице

Винницкая епархия сообщила о нападении на священника УПЦ Антония Ковтонюка

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Виннице неизвестный напал на священника, настоятеля Покровского храма Украинской православной церкви (УПЦ) Антония Ковтонюка. Об этом сообщается в Telegram-канале Винницкой епархии.

«Осуществлено нападение на клирика Винницкой епархии протоиерея Антония Ковтонюка. Священник получил ножевые ранения. Преступление произошло на территории Покровского храма в Виннице», — говорится в посте.

На сайте епархии уточняется, что перед нападением неизвестный вошел в храм и «начал все переворачивать». Услышав шум, отец Антоний направился к нему и стал делать неизвестному замечания. Тот не реагировал на них, после чего «порезал священнику горло».

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали нарушителя. Отмечается, что он оказывал сопротивление, преступника ранили в ногу. «Сейчас отец Антоний в тяжелом состоянии находится в больнице», — уточнили в Винницкой епархии.

Ранее стало известно, что на Украине были открыты более 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ. По пяти из них суды уже вынесли приговоры.

Ранее сообщалось об участившихся обысках в зданиях канонической УПЦ. В частности, в Службе безопасности Украины (СБУ) заявляли, что обнаружили в монастырях, церквях и у священнослужителей по всей стране пророссийскую литературу.

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Полина Матюхина
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