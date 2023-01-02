НАТО анонсировала встречу военного комитета в Брюсселе

18-19 января в Брюсселе пройдет встреча военного комитета НАТО

Военный комитет НАТО 18-19 января проведет встречу в Брюсселе. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник, 2 января, на сайте Североатлантического альянса.

«Высший военный орган НАТО, военный комитет, соберется лично 18-19 января 2023 года в Брюсселе», — анонсировано в сообщении.

В совещании примут участие начальники штабов обороны союзников, а также их коллеги из Финляндии и Швеции. Возглавлять совещание будет председатель военного комитета адмирал Роб Бауэр.

Во время встречи планируется обсудить ситуацию на Украине, а также военную помощь Киеву. «На заключительном заседании Военный комитет обсудит продолжающуюся помощь Украине со стороны НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО должны приготовиться к долгосрочной поддержке Киева, поскольку Россия не демонстрирует признаков готовности идти на уступки в конфликте. По его словам, успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должны создавать иллюзий о возможной победе Киева в ближайшее время.