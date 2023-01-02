Вяльбе прокомментировала конфликт Большунова и Устюгова

Вяльбе заявила, что лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов виноваты в конфликте

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала конфликт между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым. Ее слова приводит RT.

Вяльбе заявила, что в случившемся виноваты оба спортсмена. Она обратила внимание на то, что на дистанции все происходит мгновенно и на большой скорости, которую нужно поддерживать. «Саша уже со спуска ехал с Сергеем плечом к плечу, хотя я, честно говоря, так и не поняла, для чего вообще было нужно это делать», — подчеркнула глава ФЛГР.

Столкновение Большунова и Устюгова произошло в полуфинальном забеге спринта свободным стилем 27 декабря. Большунов и Устюгов, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске. Оба спортсмена упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате падения Большунов разбил лицо.

После случившегося спортсмен заявил, что Устюгов специально подрезал его лыжами, из-за чего он упал. При этом Устюгов подчеркнул, что не делал ничего умышленно. Жюри ФЛГР заявило, что спортсмены не виноваты в падении, а значит не должны нести наказание.