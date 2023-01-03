В Израиле признали невозможность справиться с культом Бандеры на Украине

Haaretz: в Израиле возмущены культом Бандеры на Украине, но не могут с ним ничего сделать

В Израиле возмущены культом лидера украинских националистов Степана Бандеры на Украине, однако признают, что не могут с ним справиться. Об этом сообщает местная газета Haaretz.

Автор статьи Сэм Сокол отметил, что власти Израиля не один раз делали Украине замечания по поводу чествования Бандеры. Так, год назад правительство страны во время празднования его дня рождения Киевом заявило, что решительно осуждает «любое прославление коллаборационистов с нацистским режимом». Также Украину призвали смириться с прошлым лидера националистов.

Отмечается, что призывы Израиля не были услышаны. В этом году в стране было решено воздержаться от высказываний на эту тему. «Посольство Израиля в Киеве не опубликовало в этом году заявления, а источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz, что "мы много раз четко излагали свою позицию, но, по-видимому, мы ничего не можем сделать, по крайней мере, на данный момент"», — утверждает автор статьи.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил своего украинского коллегу Дениса Шмыгаля за прославление Бандеры. Он пообещал при первой же встрече напомнить Шмыгалю о недопустимости чествования личности, которая была идеологом преступных времен.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), которая действовала в основном на Западной Украине. Бандера тесно сотрудничал с нацистской Германией, а в 1959 году был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.